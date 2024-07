Petista supera candidatos de Bolsonaro e Caiado na 3ª maior cidade de GO

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho e Isabella Alonso Panho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho e Isabella Alonso Panho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado estadual Antônio Gomide (PT) lidera a disputa pela prefeitura de Anápolis, terceira maior cidade de Goiás (399 mil habitantes), segundo levantamento feito entre os dias 13 e 16 de julho de 2024 pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 17.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, Gomide tem 44,8% das intenções de voto contra 32,9% do suplente de deputado federal Márcio Correa (PL) – a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica que o petista lidera isolado.

Dentista, Gondim é filiado desde 1992 ao PT, único partido no qual esteve em toda a sua carreira política. Pela legenda, foi vereador por vários mandatos em Anápolis e prefeito da cidade entre 2009 e 2014, quando deixou o cargo para tentar o governo do estado – ficou em quarto lugar com pouco mais de 10% dos votos.

O seu principal adversário, o empresário Márcio Correa, tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro e de lideranças políticas locais, como o ex-deputado Major Vitor Hugo, que ex-líder do antigo PSL na Câmara dos Deputados durante o governo de Jair Bolsonaro.

Candidata de Caiado

Depois dos dois primeiros, a pesquisa traz na sequência o deputado estadual José de Lima (PDT), com 4,9% das intenções de voto, e a servidora municipal Eerizania Freitas (União Brasil), que é apoiada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Com uma alta aprovação de sua gestão, Caiado pode ser um importante cabo eleitoral na campanha — segundo a pesquisa, quase 77% dos eleitores votariam ou poderiam votar em um candidato indicado pelo governador.

Continua após a publicidade

Outros candidatos não atingem dois pontos percentuais. Entre os entrevistados, 8,4% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 4,4% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 800 eleitores em Anápolis.

Polo industrial

Anapolis, que fica a 50 km da capital do estado, Goiânia, e a 140 km da capital federal, Brasília, é um dos principais polos industriais do estado e um dos maiores PIBs da região Centro-Oeste.