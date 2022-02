Pesquisas recentes colocam em xeque o grande sonho de Lula

As mais recentes pesquisas eleitorais trouxeram uma sinalização ruim para quem achava que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderia liquidar a eleição presidencial ainda no primeiro turno.

Embora ele sempre dissesse em público que a disputa não estava definida e pedia à militância que não cantasse vitória antes da hora, tanto o ex-presidente quanto o seu partido acalentavam o sonho de conquistar a vitória sem a necessidade de um segundo round.

Um manifesto encabeçado pelo grupo de advogados Prerrogativas, simpático ao petismo, também reuniu dezenas de assinaturas de intelectuais e personalidades do mundo jurídico e político defendendo a importância da eleição de Lula ainda na primeira etapa.

Mas as últimas pesquisas mostram que o seu principal rival, o presidente Jair Bolsonaro, mostra alguma recuperação, o que seria decisivo para levar a disputa para o segundo turno.

Segundo a pesquisa CNT/MDA, a diferença entre Lula e Bolsonaro recuou de 17,2 pontos percentuais para 14,2 entre dezembro e fevereiro (42,8% a 28%). Além disso, a taxa dos que avaliam o atual governo como ruim ou péssimo caiu de 47,9% para 42,7%. O levantamento também mostrou que o brasileiro está mais otimista em relação ao futuro do país, o que é bom para Bolsonaro.

Já a pesquisa XP/Ipespe mostra que a diferença entre os dois está estabilizada desde agosto de 2021, com o petista parando de crescer e Bolsonaro dando uma leve oscilada positiva: a disputa hoje está em 43% a 26% — em agosto, era 40% a 24%. A pesquisa também mostra um amento do otimismo do brasileiro: 29% acham que a economia está no caminho certo, o maior percentual desde julho de 2021 (30%).

Por fim, teve até pesquisa que colocou Bolsonaro numericamente à frente de Lula: segundo levantamento feito pelo Instituto Futura para o banco Modal, na sondagem espontânea, o presidente tem 34,3% das intenções de voto contra 33,3% do petista.

O PT nunca ganhou uma eleição em primeiro turno, nem mesmo quando Lula governava com altos índices de popularidade. Desde a redemocratização, só Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro round presidencial, em 1994 e 1998.