Pesquisas: Cláudio Castro (RJ) é o pior governador; Ratinho (PR), o melhor

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), é o mais mal avaliado, enquanto Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, é o melhor, segundo levantamentos feitos entre março e junho nas maiores capitais do país pelo instituto Paraná Pesquisas.

O governador do Rio de Janeiro teve a aprovação de apenas 43,2% dos eleitores em pesquisa feita em março deste ano – outros 45,1% desaprovaram a sua gestão. Castro foi o único governador a obter menos de 50% de aprovação nas dez maiores capitais (veja números abaixo).

Já Ratinho Jr. teve o seu mandato aprovado por 70,0% dos eleitores de Curitiba em pesquisa feita no final de abril – outros 26,4% desaprovaram a sua gestão. “O resultado é mérito do povo do Paraná, não meu. E isso só nos estimula a manter conquistas como a melhor educação do Brasil, o Estado mais sustentável do país de acordo com a OCDE e tantos outros avanços dos paranaenses”, disse Ratinho Jr.

Depois de Ratinho, os governadores mais bem avaliados foram Helder Barbalho (MDB), do Pará, com 68,5% de aprovação; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, com 66,5%; e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), com 66,3%.

Veja abaixo os números de cada capital: