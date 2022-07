Pesquisa traz dois alertas para Ibaneis em sua tentativa de reeleição

A pesquisa divulgada na noite desta segunda-feira, 25, pelo instituto Real Time Big Data mostra o governador Ibaneis Rocha (MDB) na liderança da disputa pelo governo do Distrito Federal. Ibaneis tem 35% das intenções de voto e está à frente do senador Antonio Reguffe (União Brasil), que soma 21%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Duas conclusões da pesquisa no entanto, servem como alertas para a candidatura do emedebista. Ele tem disparado a maior rejeição do eleitorado (47% dizem que não votariam nele de jeito nenhum) e o seu governo é reprovado por 41% do eleitorado (52% dizem aprovar a gestão).

A segunda candidatura mais rejeitada é a da senadora Leila Barros (PDT), que tem a oposição de 31% do eleitorado e soma 6% nas intenções de voto. Completam o principal cenário da pesquisa os candidatos Leandro Grass (PV), com 8%; Izalci Lucas (PSDB), que tem 3%; Rafael Parente (PSB), com 2%; Keka Bagno (PSOL) e Professor Robson (PSTU), ambos com 1%. São 13% de brancos e nulos e 11% não sabem ou não responderam.

Senado

Na primeira pesquisa feita após a desistência da ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos), a deputada federal Flávia Arruda (PL) lidera com 29%. Damares e Flávia, ex-colegas de Esplanada, disputavam a posição na chapa de Ibaneis e Jair Bolsonaro (PL), e a parlamentar saiu vitoriosa. Damares deve se contentar com uma candidatura à Câmara dos Deputados no estado.

Os outros concorrentes ao Senado são Rosilene Correa (PT), que faz 13%; Paulo Belmonte (Cidadania), com 7%; Paulo Roque (Novo), que tem 4%; Fernando Marques (PP), que pontua 1%; e Elcimara (PSTU), que não pontua. São 23% de brancos e nulos e 23% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 22 e 23 de julho e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número DF-02081/2022.