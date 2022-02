Pesquisa tem sabor de vitória de Bolsonaro sobre Doria

A pesquisa Ipespe para o governo paulista, divulgada nesta sexta, 18, animou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (sem partido), que recebeu do presidente Jair Bolsonaro (PL) a missão de ser o candidato do governo federal em São Paulo. Segundo pessoas próximas, a avaliação é que o ministro está crescendo rápido e que o baixo percentual de voto consolidado mostra que há espaço para crescer mais. Em todos os cenários testados pelo Ipespe, Freitas ficou à frente de Rodrigo Garcia, que tem apoio do atual governador, João Doria (PSDB), mas atrás de Fernando Haddad (PT), Márcio França (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Freitas nunca disputou uma eleição e não fez carreira política no estado de São Paulo. Segundo aliados, a expectativa era boa, mas o resultado da pesquisa surpreendeu a equipe. Em um dos cenários testados pelo Ipespe — sem o ex-governador Geraldo Alckmin, que está cotado para ser vice de Lula na campanha presidencial –, Freitas teve 10% das intenções de voto. Nesse cenário, Haddad teve 28%, França, 18%, Boulos, 11%, e Garcia, 5%.

Na visão dos especialistas, Freitas vai tentar disputar a mesma faixa de eleitorado que Garcia, mais ao centro. A briga será boa, pois Garcia é um político habilidoso nos bastidores, conta com apoio da maioria dos prefeitos do estado e tem para os próximos meses uma série de obras importantes para serem inauguradas em São Paulo.

Além da pesquisa, Freitas ficou entusiasmado com um jantar do qual participou nesta quinta-feira, 17, em São Paulo. Estiveram presentes quase 60 empresários e investidores. O evento foi na casa do empresário João Camargo, da Esfera Brasil, que promove encontros entre autoridades do poder público e representantes do setor privado. Em entrevista a VEJA na semana passada, Freitas disse que vê em sua candidatura ao governo paulista “uma janela de oportunidade”.