Pesquisa: Tarcísio larga na frente de Haddad no segundo turno em SP

7 out 2022, 09h27

Por Da Redação 7 out 2022, 09h27

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) largou na frente de Fernando Haddad (PT) no segundo turno da disputa ao governo de São Paulo, segundo levantamento feito entre os dias 4 e 6 de outubro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 7.

De acordo com a pesquisa, Tarcísio tem 50,4% dos votos totais contra 38,4% de Haddad. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Outros 5,9% dos entrevistados disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,2% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa é a primeira divulgada pelo instituto no segundo turno. No primeiro turno, o Paraná Pesquisas apontava empate técnico entre Tarcísio e Haddad na última semana antes da votação (30,9% a 26,9%, em pesquisa feita entre 24 e 28 de setembro), mas o ex-ministro chegou à frente na votação (42,3% dos votos válidos a 35,7%).

O levantamento divulgado hoje foi feito por meio de entrevistas pessoais com 1.810 eleitores de 75 municípios do estado e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-00216/2022.