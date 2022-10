Pesquisa Quaest: Lula tem 48% dos votos totais contra 41% de Bolsonaro

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto totais contra 41% do presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quinta-feira, 6. Os indecisos somam 7%, enquanto os que pretendem votar em branco ou nulo são 4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação aos votos válidos, o petista tem 54% contra 46% do presidente. O levantamento foi feito com 2.000 entrevistas entre os dias 3 e 5 de outubro e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-08940/2022.

O levantamento é o primeiro divulgado pela Quaest após o primeiro turno da eleição, no dia 2 de outubro, quando os principais institutos erraram as duas projeções. A sondagem divulgada pela Quaest, por exemplo, no sábado, 1º, um dia antes da votação, apontou 49% dos votos válidos para Lula e 38% para Bolsonaro, mas o resultado nas urnas foi de 48,43% para o petista e 43,20% para o presidente. O resultado ficou dentro da margem de erro para Lula, mas não para Bolsonaro.

Datafolha e Ipec, que também divulgaram pesquisas na véspera da votação, erraram o percentual de Bolsonaro fora da margem de erro (também de dois pontos percentuais para mais ou para menos): o primeiro deu 50% x 36% para o petista, enquanto o segundo indicou 51% x 37%.