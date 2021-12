Pesquisa: próximo de Lula, Alckmin lidera disputa por governo de SP

Em meio a uma aproximação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a vaga de vice na chapa presidencial do petista, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) lidera a corrida eleitoral pelo Executivo paulista em 2022. Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, Alckmin está empatado tecnicamente dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

No cenário em que teve o nome incluído entre os candidatos, o ex-tucano aparece com 30,2% da preferência e o petista, com 26%. Em seguida vêm o líder do movimento sem-teto, Guilherme Boulos (PSOL), com 12,5%, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com 6,3%, o vice-governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB), com 5,4%, o deputado estadual Arthur Mamãe Falei (Patriota), com 4,6%, o deputado federal Vinicius Poit (Novo), com 0,8%.

Não souberam responder ou não responderam 6% dos entrevistados, enquanto 18,3% disseram que votariam em branco ou nulo.

Quando os nomes de Alckmin e Haddad não são considerados – o PSB busca filiar o ex-governador para convencer o PT a abrir mão da candidatura própria em São Paulo – a liderança na pesquisa é do ex-governador Márcio França (PSB), um dos articuladores da aliança entre Geraldo Alckmin e Lula. França atinge 24,3% das intenções de voto.

Neste cenário, Boulos tem 18,6%, seguido por Garcia (7,9%), Tarcísio (6,7%), Mamãe Falei (5,2%) e Poit (1%). Não souberam responder ou não responderam 9,1% e 27,2% votariam em branco ou anulariam o voto.

O Paraná Pesquisas também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum. Haddad tem 52% neste quesito, enquanto Boulos tem 43,3%, Alckmin tem 43,1%, França tem 39,9% e Garcia, 38,6%.

Os partidos mais rejeitados entre os paulistas são PT (41%), PSDB (11,2%), PL (10,2%), PSOL (8,7%), União Brasil (5,7%), Podemos (4,2%), PSD (3,5%), Novo (3,1%), Patriota (3,1%) e PSB (1,5%).

Datena lidera disputa por Senado

O instituto de pesquisas traz o cenário para a disputa ao Senado por São Paulo. Em 2022, apenas um senador será eleito por estado.

Depois de abrir mão da corrida presidencial, o apresentador José Luiz Datena lidera entre os eleitores paulistas, com 25,7% das intenções de voto. Mesmo articulando uma candidatura presidencial pelo Podemos, o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro foi considerado na sondagem e tem 19,8%. Fernando Haddad também foi testado nessa posição e aparece com 17,7%. Na sequência, a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL) vem com 7,7%, o presidente da Fiesp Paulo Skaf (MDB) com 7,4% e o senador José Aníbal (PSDB) com 0,8%.

Não souberam responder ou não responderam 6,5% e 14,5% disseram que votariam em branco ou nulo.

Doria é desaprovado por 51%

O levantamento do Paraná Pesquisas também mostra que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vitorioso nas prévias presidenciais tucanas, tem um desafio considerável na largada de sua candidatura ao Palácio do Planalto: a rejeição à sua gestão no próprio quintal, o maior colégio eleitoral do Brasil.

Segundo a pesquisa, o governo Doria é avaliado como ótimo ou bom por 28,2% dos eleitores e como ruim ou péssimo por 39%; 31% consideram a gestão regular. A aprovação do tucano está em 43,1% e a desaprovação chega a 51%.

O levantamento feito pelo Paraná Pesquisas ouviu 1818 eleitores distribuídos em 88 municípios de São Paulo entre os dias 13 e 17 de dezembro. A pesquisa tem um nível de confiança de 95% para uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais.