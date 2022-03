Pesquisa: onde Bolsonaro já supera Lula na corrida pela Presidência

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando a disputa presidencial, mas não mais com uma vantagem folgada em relação ao seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), como já chegou a ostentar durante a pré-campanha. Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 9, mostra, em quatro cenários pesquisados, que a vantagem é de cerca de oito pontos percentuais. Mas em alguns segmentos do eleitorado, Bolsonaro surge numericamente à frente do petista.

O principal deles é o eleitorado da Região Sul, onde Bolsonaro tem 39,5% das intenções de voto contra 26,6% do ex-presidente. A vantagem também é boa entre os evangélicos, onde o presidente consegue 44,3% contra 29,4% do petista.

Bolsonaro também aparece à frente, mas dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, em outros dois segmentos: homens (37% a 35,4%) e moradores das regiões Norte e Centro-Oeste (34,9% a 34,3%).

A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 8 de março em 164 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal por meio de entrevistas pessoais presenciais.