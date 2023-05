Pesquisa mostra a grande virada de Tarcísio na cidade de São Paulo

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo é muito bem avaliada entre os eleitores da capital do estado, segundo levantamento feito entre os dias 30 de abril e 4 de maio pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 8. Além de essa avaliação positiva ter um viés de alta em relação ao início do ano, há um outro motivo para o ex-ministro comemorar: ele virou o jogo na cidade, onde foi derrotado na eleição estadual de 2022.

De acordo com a sondagem, o atual governo paulista é aprovado por 65,3% dos eleitores paulistanos e desaprovado por 26,7% — 8,0% não souberam ou não quiseram responder. O quadro representa uma melhora em relação à pesquisa anterior, do final de fevereiro, quando os números eram, respectivamente, 61,2%, 27,3% e 11,6%.

Quando questionados na atual pesquisa sobre como avaliam o governo, 45,3% dizem que ele é ótimo ou bom e 33,4% o classificam como regular – apenas 16,4% dizem que ele é ruim ou péssimo, enquanto 4,8% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa, que tem margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos, ouviu 1.208 eleitores na cidade de São Paulo. Na disputa ao governo no ano passado, Tarcísio teve 45,49% dos votos válidos entre os paulistanos contra 54,41% de Fernando Haddad (PT) — no resultado geral, ele bateu o petista no estado por 55,3% contra 44,7%.