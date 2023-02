Pesquisa: Janja brilha na primeira pesquisa sobre o governo Lula

Passado um mês e meio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pesquisa divulgada pela Quaest nesta terça-feira, 14, mostra que a avaliação positiva da população sobre a primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, está em nível semelhante à da gestão do marido e chega a superar a do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

Segundo o instituto de pesquisas, Janja tem 41% de avaliação positiva, número que é de 40% para o governo e 32% para Alckmin. A primeira-dama, que ocupa um gabinete no Palácio do Planalto e tem tido ampla exposição ao lado de Lula, inclusive tendo participado da reunião entre o petista e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na semana passada, só é superada em avaliação na pesquisa pelos ministérios do governo, com 48%.

A mulher de Lula tem ainda 22% de avaliação regular, 19% de negativa e 18% não souberam responder ou não responderam — o governo tem 24% de regular e 20% de negativo.

Para o levantamento divulgado hoje, a Quaest ouviu 2.016 pessoas entre os dias 10 e 13 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

