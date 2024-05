Pesquisa é duro golpe no sonho do PT de ter candidato próprio em Curitiba

VEJA Mercado – terça, 14 de maio

O banho de água fria que a Petrobras jogou no mercado e entrevista com Frederico Nobre

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta terça-feira, 14. A Petrobras publicou seus resultados do primeiro trimestre de 2024 e obteve lucro de 23,7 bilhões de reais — queda de 38% na base anual e abaixo do consenso, que previa lucro de 30 bilhões. Cerca de 13 bilhões de reais serão pagos em dividendos. No trimestre passado, a estatal havia retido 100% de seus dividendos extraordinários — e decidiu pagar metade deles aos acionistas no último mês de abril. Os preços dos combustíveis estavam mais de 20% defasados em relação à paridade internacional ao longo de quase dois meses. O Copom publicou há pouco a ata de sua última reunião em que cortou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual. A instituição detalha a decisão dividida da semana passada e dá pistas sobre sua postura no futuro. O governo suspendeu as dívidas do Rio Grande do Sul por três anos. Os economistas do banco J.P Morgan aumentaram a previsão de déficit fiscal para 0,8% do PIB em 2024. O cálculo é que o desastre no Sul vai aumentar as receitas primárias em 30 bilhões de reais. Diego Gimenes entrevista Frederico Nobre, chefe de análises da Warren Investimentos.