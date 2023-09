Pesquisa: deputada do PL lidera disputa para a prefeitura de Santos

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella, Bruno Caniato e Valmar Hupsel Filho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A deputada federal Rosana Valle (PL-SP) lidera a disputa pela Prefeitura de Santos, segundo levantamento feito entre os dias 21 e 24 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 26

Segundo a pesquisa, no principal cenário, Valle tem 34,4% das intenções de voto seguida pelo atual prefeito Rogério Santos (PSDB), com 24,7%, e pela vereadora e ex-prefeita Telma de Souza (PT), que tem 17,8%.

Na sequência aparecem o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo Ivan Sartori, com 3,9%, e a vereadora Débora Camilo (PSOL), com 3,4%. A margem de erro é de 3,5 pontos para mais ou para menos.

Rosana Valle é aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michelle. A deputada preside o PL Mulher em São Paulo. Ela era filiada ao PSB e próxima ao ex-governador Márcio França, mas deixou o partido em abril de 2022 quando a sigla decidiu apoiar Lula.

Segundo cenário

A situação muda em um segundo cenário quando o nome do deputado federal e ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa como o candidato do PSDB. Nesse caso, ele aparece na frente com 40,0%, seguido de Rosana Valle (28,9%), Telma de Souza (12,6%), Ivan Sartori (3,7%) e Débora Camilo (2,7%).

A pesquisa ouviu 818 eleitores na cidade de Santos.