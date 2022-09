Pesquisa Datafolha traz mais uma péssima notícia para a terceira via

Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira, 13, aponta que apenas 6% dos eleitores rejeitam os dois candidatos que lideram a corrida presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Levantamentos anteriores mostram que 51% não votariam no atual presidente de jeito nenhum. Já o petista tem 39% de rejeição. No entanto, os que rejeitam o nome de ambos são 6%.

O número explica, de certa forma, porque candidaturas da chamada terceira via não vingaram. A estratégia de Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) mira eleitores que não estão contentes com a polarização entre Lula e Bolsonaro.

Segundo o Datafolha, entre os eleitores que dizem rejeitar os dois candidatos, 38% votariam no petista em um eventual segundo turno, ante 24% em Bolsonaro.

O último levantamento geral do instituto, divulgado na semana passada, mostrou Lula com 45% das intenções de voto e Bolsonaro com 34%. Ciro tem 7%, Tebet, 5%. Em seguida aparece Soraya, com 1%. Os demais não pontuaram.