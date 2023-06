Pesquisa: como vai a aprovação a Lula nas dez maiores capitais do país

Passados pouco mais de cinco meses de seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai bem no Nordeste, mas tropeça no Sul e Sudeste, segundo levantamentos feitos entre março e maio pelo instituto Paraná Pesquisas nas dez maiores capitais de estados do país;

De acordo com as sondagens, Lula tem as suas maiores aprovações no Nordeste: Fortaleza (68,9% de aprovação), Salvador (67,4%) e Recife (62,6%). Também foi nessa região que o petista teve o seu melhor desempenho na disputa com Jair Bolsonaro em 2022.

Já as piores avaliações vêm de estados do Sul – Curitiba (42,7%) é a cidade que avalia de forma mais negativa o mandato do presidente. É a única capital de estado onde a taxa de desaprovação supera metade do eleitorado (53,2%).

Lula também é mais reprovado do que aprovado em Manaus (44,6% de aprovação e 49,6% de desaprovação) e tem índices de aprovação inferior a 50% em Porto Alegre (47,4%) e Rio de Janeiro (49,2%).

Veja abaixo o desempenho do petista por capital:

FORTALEZA

Aprova: 68,9%

Desaprova:27,0%

Não sabe/não opinou: 4,2%

Data da coleta: 20 a 23 de abril

SALVADOR

Aprova: 67,4%

Desaprova: 27,2%

Não sabe/não opinou: 5,3%

Data da coleta: 17 a 21 de março

RECIFE

Aprova: 62,6%

Desaprova: 32,5%

Não sabe/não opinou: 4,9%

Data da coleta: 30 de março a 2 de abril

BELÉM

Aprova: 59,8%

Desaprova: 35,4%

Não sabe/não opinou: 4,8%

Data da coleta: 2 a 5 de junho

SÃO PAULO

Aprova: 55,6%

Desaprova: 38,7%

Não sabe/não opinou: 5,6%

Data da coleta: 30 de abril a 4 de maio

BELO HORIZONTE

Aprova: 50,4%

Desaprova: 43,0%

Não sabe/não opinou: 6,7%

Data da coleta: 9 a 12 de março

RIO DE JANEIRO

Aprova: 49,2%

Desaprova: 43,8%

Não sabe/não opinou: 7,0%

Data da coleta: 2 a 5 de março

PORTO ALEGRE

Aprova: 47,4%

Desaprova: 46,3%

Não sabe/não opinou: 6,3%

Data da coleta: 22 a 26 de março

MANAUS

Aprova: 44,6%

Desaprova: 49,6%

Não sabe/não opinou: 5,8%

Data da coleta: 4 a 8 de maio

CURITIBA

Aprova: 42,7%

Desaprova: 53,2%%

Não sabe/não opinou: 4,1%

Data da coleta: 22 a 26 de abril