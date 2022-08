Pesquisa: com Lula estável, Bolsonaro cresce sete pontos desde fevereiro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu sete pontos percentuais desde fevereiro deste ano e se aproximou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ficou estável no período, segundo levantamento feito entre os dias 25 e 28 de agosto pelo instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgado nesta terça-feira, 28.

A pesquisa, uma das mais tradicionais do país – está na 153ª rodada –, mostra Lula com 42,3% das intenções de voto contra 34,1% do presidente. Em fevereiro deste ano, o petista tinha 41% contra 27% do presidente – a diferença de quatorze pontos caiu para pouco mais de oito no período. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Nesse mesmo período, segundo a MDA/CNT, a avaliação positiva de Bolsonaro também cresceu sete pontos (passou de 26% para 33%), enquanto a negativa ficou estável (de 43% para 42%) – o que mudou foi o percentual daqueles que consideram o governo regular, que oscilou de 30% para 24%.

No levantamento divulgado hoje, aparecem atrás dos favoritos o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 7,3% das intenções de voto, e a senadora Simone Tebet (MDB), com 2,1%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual.

Entre os entrevistados, 7,8% se disseram indecisos e 5,0% afirmaram que irão votar em branco ou nulo.

A entrevista foi feita de forma presencial com 2.002 eleitores em todo o país e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR 00950/2022.