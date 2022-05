Pesquisa: Bolsonaro aparece à frente de Lula em São Paulo

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 39,1% das intenções de voto no estado de São Paulo contra 35,0% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 22 e 26 de maio e divulgado neste sábado, 28. Embora Bolsonaro apareça numericamente na frente, eles estão tecnicamente empatados quase no limite da margem de erro, que é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 5,4%; João Doria (PDSB), com 3,9% — ele já desistiu da disputa, mas a pesquisa começou a ser feita antes –, André Janones (Avante), com 1,1%, e Simone Tebet (1,1%).

Os candidatos Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Luiz Felipe d’Avila (Novo) e Luciano Bivar (União Brasil) não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 8,4% disseram que irão votar em branco, em nenhum ou anular o voto e 4,3% afirmaram que não sabem ou não responderam.

Evolução

Bolsonaro inverteu a situação no estado em relação a abril, quando pesquisa feita pelo mesmo instituto apontou 31% para o presidente e 34,1% para o ex-presidente. No início de maio, Bolsonaro já havia passado Lula numericamente — 35,8% contra 34,9% do petista. Em qualquer cenário, no entanto, a diferença entre eles esteve sempre dentro da margem de erro.

A pesquisa foi feita com 1.880 eleitores por meio de entrevistas presenciais em 76 municípios do estado e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-06924/2022.