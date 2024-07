Pesquisa: aliado de Helder Barbalho lidera disputa à prefeitura de Marabá

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho e Isabella Alonso Panho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho e Isabella Alonso Panho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado estadual Wenderson Azevedo Chamon (MDB), conhecido como Chamonzinho, lidera a disputa pela prefeitura de Marabá, quinta maior cidade do Pará (266,5 mil habitantes), segundo levantamento feito entre os dias 12 e 14 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 15.

De acordo com a sondagem eleitoral o aliado do governador Helder Barbalho (MDB) tem 40,3% das intenções de voto, seguido pelo também deputado estadual Delegado Toni Cunha (PL), que tem 31,2%.

Na sequência aparecem o deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT), com 7,2%; o ex-secretário municipal de Viação e Obras Públicas Fábio Moreira (PSD), com 6,2%; e a ex-vereadora Irismar Melo (PP), com 3,1%. Como a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, esses três pré-candidatos estão empatados.

Entre os entrevistados, 6,3% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,7% afirmaram que não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 680 eleitores em Marabá.

Aprovação do prefeito

O prefeito Tião Miranda (PSD), que está no segundo mandato consecutivo, não pode disputar a reeleição. Segundo a pesquisa, ele tem a sua gestão aprovada por 71,5% dos eleitores e desaprovada por 25,7% — outros 2