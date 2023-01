Pesquisa: 70% dos brasileiros culpam Bolsonaro por atos golpistas

Uma pesquisa da empresa de análise de opinião Ipsos divulgada nesta sexta-feira, 13, mostrou que sete em cada dez brasileiros responsabilizam o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos golpistas que tomaram conta de Brasília no último domingo, 8 de janeiro.

Segundo a mesma pesquisa, o Supremo Tribunal Federal (STF) foi apontado como responsável por 48% dos entrevistados, enquanto 39% culparam o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento permite a pessoa apontar mais de um culpado, por isso a soma é superior a 100%.

A Ipsos também mostrou que 81% dos brasileiros desaprovaram as manifestações que depredaram as sedes dos Três Poderes. 70% também se dizem preocupados que o episódio possa acontecer novamente, e 67% concoraram com o afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB-DF), decretado após o episódio pelo ministro Alexandre de Moraes.

Foram entrevistadas, de forma on-line, 600 pessoas maiores de 18 anos, em uma amostra nacional das cinco regiões do país, no dia 10 de janeiro de 2023. A margem de erro é de 4 pontos percentuais.