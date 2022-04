Perplexidade, irritação e silêncio: as reações à saída de Moro do Podemos

A ida de Sergio Moro do Podemos para o União Brasil, anunciada na quinta-feira, 31, causou um misto de irritação, perplexidade e silêncio entre pessoas que eram próximas ao ex-juiz. E nenhum elogio ao movimento do então presidenciável, que agora pode ter que disputar uma vaga de deputado federal por São Paulo.

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR), que foi o principal fiador da ida de Moro ao Podemos e sempre foi um entusiasta da Lava Jato, reagiu com um quase silêncio. Apenas postou um tuíte reproduzindo a nota (crítica a Moro) do seu partido e a frase: “Moro deixa o Podemos”

Moro deixa o Podemos pic.twitter.com/RFSRFhJUZv — Alvaro Dias (@alvarodias_) April 1, 2022

Depois, postou outro tuíte dizendo que o ex-procurador Deltan Dallagnol, que também se filiou ao Podemos para tentar uma vaga de deputado federal pelo Paraná, não iria sair do partido. Nada mais disse sobre Moro.

Deltan Dallagnol permanece no PODEMOS pic.twitter.com/SZfySLquqm — Alvaro Dias (@alvarodias_) April 1, 2022

Também senador pelo Podemos do Paraná, Flávio Arns, nada disse até agora em sua rede social. Outro senador do partido (no estado, o Podemos tem os três senadores), Oriovisto Guimarães, tentou ver a questão de forma mais otimista e disse que Moro, pelo menos, ainda continua no “centro democrático”.

O Moro, ao ir para o União Brasil, pode ser o candidato deste centro democrático ou não. Leia a matéria em que falo sobre o assunto: https://t.co/umrqDLUS2N — Senador Oriovisto Guimarães (@Sen_Oriovisto) March 31, 2022

Deltan, que foi coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e que era muito próximo a Moro, disse apenas que continua no partido, sem citar o ex-juiz. “Me filiei ao Podemos pelo histórico de votação do partido no combate à corrupção e nada disso mudou. Sigo com meu projeto independente para a Câmara dos Deputados e com meu compromisso, junto à sociedade civil, de renovação e aprimoramento político do Congresso Nacional”, postou.

Na quinta-feira, a presidente do Podemos, Renata Abreu, mostrou a irritação do partido com a forma que o ex-juiz deu adeus. “Para a surpresa de todos, tanto a Executiva Nacional quanto os parlamentares souberam via imprensa da nova filiação de Moro, sem sequer uma comunicação interna do ex-presidenciável. Seguiremos focados para apresentar aos brasileiros e brasileiras uma alternativa que olhe nos olhos sem titubear”, escreveu.

Sem lógica

O diretor do instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, que é do mesmo estado que Moro e sempre acompanhou de perto a trajetória do ex-juiz, disse que a ida dele para o União Brasil não faz sentido.

“Não vejo lógica nenhuma de o Sergio Moro ter ido para o União Brasil para ser candidato a deputado federal, já que ele teria vaga para candidatura e as mesmas condições, talvez até melhores, para isso no Podemos”, afirma. Para ele, o ex-juiz também teria no antigo partido companheiros mais identificados com as suas bandeiras, como Deltan e Alvaro Dias, o que não irá ocorrer no União Brasil.

Na nova casa, Moro terá a companhia de Danielle Cunha, candidata a deputada federal e filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha — que ele condenou e prendeu –, além de toda a família Garotinho (os ex-governadores Anthony e Rosinha e os filhos Wladimir (prefeito de Campos dos Goytacazes) e Clarissa (deputada federal).