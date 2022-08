Pernambuco: petista e ‘sanfoneiro de Bolsonaro’ lideram disputa ao Senado

A nova pesquisa do Real Time Big Data sobre a disputa por uma vaga no Senado representando Pernambuco mostrou as reações da candidata de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Teresa Leitão (PT), e do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), Gilson Machado (PL), conhecido como o ‘ministro sanfoneiro’. Se em junho a petista tinha 10% e o sanfoneiro tinha 8% dos votos, em terceiro e quarto lugares, agora ela soma 18% e ele tem 15%. Os dois estão empatados na margem de erro de três pontos para mais ou para menos na liderança da pesquisa.

O crescimento tem como contexto as mudanças na corrida eleitoral. Em junho, os líderes eram Mendonça Filho (União Brasil), com 23%, e Armando Monteiro (PSDB), que tinha 21%. Mendonça, no entanto, decidiu concorrer a deputado federal, enquanto Monteiro desistiu de disputar qualquer cargo. Eles foram substituídos por Guilherme Coelho (PSDB), que hoje tem 3%, e Carlos Andrade Lima (União Brasil), que soma 1%.

Com essas trocas, Teresa e Machado cresceram e assumiram a ponta do levantamento. André de Paula (SD), que é apoiado pela candidata favorita ao governo Marília Arraes (SD), também subiu de 6% para 10%, e aparece em terceiro lugar, empatado na margem de erro com o sanfoneiro.

Eugênia Lima (PSOL) tem 1% e Dayse Medeiros (PSTU), Teio Ramos (PMB) e Roberta Rita (PCO) não pontuaram. São 26% de brancos e nulos e 26% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 5 e 6 de agosto e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PE-02870/2022.