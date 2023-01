Perfil para identificar terroristas já tem 133 fotos e 700 mil seguidores

Uma conta no Instagram criada para ajudar a identificar terroristas que invadiram e destruíram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto em Brasília já reúne mais de 706 mil seguidores desde a noite de domingo, 8.

O perfil, chamado “Contragolpe Brasil”, já fez 133 publicações com fotos de pessoas que participaram dos atos terroristas. Os bolsonaristas são identificados por vídeos que eles mesmos publicaram nas redes sociais enquanto invadiam e depredavam o patrimônio público. A maioria é homem e alguns já tiveram o nome e perfis nas redes sociais identificados.

Até o momento, mais de 1.200 pessoas foram presas por participação nos atos antidemocráticos, segundo o Ministério da Justiça. No início desta manhã, as forças policiais do Distrito Federal cercaram o acampamento no QG do Exército e começaram a desmontar a estrutura. Pelo menos 40 ônibus com extremistas deixaram o local.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 dias. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva decidiu por uma intervenção federal no estado para tentar conter os golpistas. O Ministério da Justiça também criou um canal de denúncias para receber informações sobre os ataques pelo email denuncia@mj.gov.br.