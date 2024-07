Pedetista supera candidatos de Bolsonaro e da esquerda e lidera em Niterói

O ex-prefeito Rodrigo Neves (PDT) é favorito na disputa pela prefeitura de Niterói, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 18 e 20 de julho e divulgado nesta segunda-feira, 22.

Segundo o levantamento, no principal cenário, Neves tem 43,1% das intenções de voto. O seu perseguidor mais próximo é o deputado federal Carlos Jordy (PL), ex-líder da oposição ao governo Lula na Câmara e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na sequência, aparece a deputada federal Taliria Petrone (PSOL), que tem o apoio de importantes lideranças da esquerda no Rio de Janeiro, como o ex-deputado Alessandro Molon (PSB), o presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT) e o depuatdo Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT.

Taliria espera contar com o apoio também do presidente Lula, mas há muitos integrantes do PT que defendem a aliança do partido com Rodrigo Neves, que já foi filiado à legenda e apoiou Lula na eleição presidencial de 2022.

Taliria está empatada com Bruno Lessa (Podemos), que tem 8,2% das intenções de voto. A margem de erro do levantamento é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Depois, surgem o empresário João Gomes (Novo), com 2,0%, e a servidora pública Danielle Bornia (PSTU), com 1,5%. Entre os entrevistados, 10,7% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,5% afirmaram que não sabem ou não responderam.

Avaliação

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), apesar de ainda estar no primeiro mandato, não vai disputar a reeleição. O velejador, que foi eleito com o aval de Rodrigo Neves, seu antecessor, vai apoiar o aliado na disputa deste ano.

Segundo o Paraná Pesquisas, a gestão de Grael é aprovada por 44,1% dos eleitores de Niterói e desaprovada por 51,1% — outros 4,9% não souberam ou não responderam.

Já a gestão do governador Cláudio Castro (PL), aliado de Jordy, é aprovada por 34,6% dos eleitores e desaprovada por 60,4% — outros 5,0% não souberam ou não responderam.

O presidente Lula também não vai bem na cidade, a sétima maior do Rio de Janeiro (482 mil habitantes). Ele tem a sua gestão aprovada por 40,5% dos votantes de Niterói e desaprovada por 55,4%. Entre os entrevistados, 4,1% não souberam ou não responderam.

