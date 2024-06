Pedetista lidera corrida à prefeitura de Cotia, na Grande São Paulo

O candidato Wellington Formiga (PDT) lidera com folga a corrida pela prefeitura de Cotia, município de 250 mil habitantes na Grande São Paulo, segundo levantamento feito entre os dias 13 e 18 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 19.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, Fomiga tem 47,6% das intenções de voto contra 26,6% da vice-prefeita Ângela Maluf (PSD), candidata apoiada pelo atual prefeito Rogério Franco (PSD), que está no seu segundo mandato e não pode mais disputar a reeleição.

Os demais candidatos à prefeitura não atingem 5% das intenções de voto, segundo o levantamneto. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 8,3% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,4% afirmaram que não sabem ou não responderam.

Avaliação do prefeito

Um dificultador para a campanha governista é a baixa aprovação do segundo mandato de Rogério Franco. Segundo a pesquisa, 40,4% aprovam a sua gestão, enquanto 56,9% a desaprovam – outros 2,7% não souberam ou não opinaram.

Cabos eleitorais

Entre os padrinhos políticos que podem influenciar o voto na cidade, quem se sai melhor é o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos): 62,1% dos eleitores disseram que votariam com certeza ou poderiam votar em um nome apoiado por ele.

Esse indicador cai para 50,1% no caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para 49,4% no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já no caso do prefeito, Rogério Franco, apenas 44,5% apoiaram um nome escolhido por ele.