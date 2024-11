PEC pelo fim da escala de trabalho 6×1 ganha corpo no Congresso

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites.

A proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6×1 já tem a quantidade de assinaturas necessárias para começar a andar. O texto é de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e já divide os parlamentares antes mesmo de ser protocolada. Também nesta quarta-feira, 13, o candidato do PSD para a presidência da Casa, Antônio Brito (BA), desistiu de concorrer e anunciou que vai apoiar o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB), escolhido de Arthur Lira (PP-AL).

No Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux proibiu que os usuários das bets usem benefícios sociais, como o Bolsa Família e o BPC, para fazerem apostas online. Ele determinou que o governo adote medidas urgentes para fazer valer essa decisão, dada em uma das três ações na Corte que pedem que a Lei das Apostas Esportivas seja declarada inconstitucional.

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden recebeu o seu sucessor Donald Trump na Casa Branca nesta quarta. O democrata voltou a afirmar que espera uma transição tranquila. Em 2020, quando perdeu as eleições para Biden, Trump acusou o sistema eleitoral de fraude e não participou da cerimônia de posse do seu então sucessor.

