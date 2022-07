PE: Marília Arraes, preterida pelo PT, abre 23 pontos sobre o nome de Lula

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) aumentou a vantagem sobre os adversários na corrida ao governo de Pernambuco, segundo levantamento feito entre os dias 4 e 8 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 11.

Marília tem 30,7% das intenções de voto e lidera a disputa de forma isolada. Em pesquisa feita pelo mesmo instituto em maio, ela tinha 28,8%.

Na sequência, há um empate técnico pelo segundo lugar. A ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB) tem 15,6%; e o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PL), que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 13,0% — a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Em maio, Lyra tinha 16,0%, e Anderson Ferreira, 12,1%.

Em seguida, na pesquisa divulgada hoje, vem o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), com 12,5% — ele também está empatado na margem de erro com Anderson Ferreira. Depois, aparece o candidato do atual governo, encabeçado por uma coalizão PSB/PT, o deputado federal Danilo Cabral (PSB), que tem 7,5%.

Completam a lista João Arnaldo (PSOL) e Jones Manoel (PCB), ambos com 0,6%. Entre os entrevistados, 12,3% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 7,2% disseram que não sabem ou não responderam.

Marília Arraes trocou este ano o PT pelo Solidariedade por não conseguir garantir a sua candidatura pelo ex-partido, que preferiu, sob a orientação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), manter a aliança com o PSB no estado e apoiar Danilo Cabral.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.510 eleitores de 59 municípios e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº º PE-01527/2022.