PDT pede ao TSE para Bolsonaro ficar inelegível por causa de atos no 7/9

O PDT, do presidenciável Ciro Gomes, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro (PL), já nestas eleições, por ter, no entendimento do partido, transformado as comemorações oficiais do Dia da Independência em evento de campanha. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) foi protocolada nesta quinta-feira, 8, e está sob responsabilidade do corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Segundo o PDT, Bolsonaro aproveitou seu cargo para praticar abuso do poder político e abuso do poder econômico (por causa do custo de quase 3,4 milhões para bancar a estrutura do evento em Brasília, “valor 247% maior do que o gasto na mesma data de 2019”).

“Constitui fato público e notório que o Senhor Jair Messias Bolsonaro realizou atos de campanha durante o desfile cívico comemorativo do bicentenário a independência do Brasil, no dia 07/09/2022, em Brasília, através do uso do cargo com o fito de desvirtuar o evento para promoção de sua candidatura”, afirmou o PDT.

“Além do uso da estrutura do evento (palanque, veiculação através da TV BRASIL), que foi custeado com o Erário, o primeiro Investigado (Bolsonaro) cumprimentou pessoas, posou para fotos com aliados e, em discurso realizado de cima de um trio elétrico, conclamou apoiadores a votarem nele no primeiro turno e convencer aqueles que pensam ‘diferente de nós'”, disse o partido de Ciro, para tentar comprovar que a comemoração oficial virou ato eleitoral. Além de Bolsonaro, o PDT pede a inelegibilidade do candidato a vice, general Braga Netto, ou a cassação do diploma, caso venham a ser eleitos.

O partido pede ao TSE que notifique Bolsonaro e Braga Netto para apresentar defesa em até cinco dias e colha a manifestação do Ministério Público Eleitoral. Caberá ao ministro Benedito Gonçalves decidir sobre as diligências iniciais.