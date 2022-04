Paulo Coelho critica comunicação de Lula, depois deleta mensagem

As dificuldades e insatisfações do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na comunicação da campanha presidencial culminaram na semana passada no afastamento do marqueteiro Augusto Fonseca. Os percalços na área continuam gerando críticas até de simpatizantes. Nesta segunda, 25, foi a vez do escritor Paulo Coelho criticar a condução da campanha no Twitter. meia hora depois da publicação, no entanto, ele apagou a postagem.

Coelho escreveu que o ex-presidente “precisa entender – e rapidamente – que deve reformular toda sua maneira de se comunicar com o eleitor. Não basta trocar os marqueteiros, precisa trocar o CONCEITO”. Antes de ser apagada pelo escritor, a mensagem já havia sido replicada 25 vezes e recebido ao menos oito comentários.

Os desentendimentos sobre a comunicação no partido aumentaram após declarações de Lula que geraram repercussão negativa. Um exemplo disso foi quando o pré-candidato petista declarou que o aborto deveria ser tratado como uma questão para “todo mundo ter direito e não ter vergonha”. Outro escorregão ocorreu quando Lula desandou a fazer críticas estapafúrdias à classe média brasileira. Ele já se retratou tanto da declaração sobre o aborto, dizendo dois dias depois que era contra a legalização. Depois de pregar a revogação completa da reforma trabalhista, o petista também voltou atrás, dizendo que o ideal seria uma revisão.