Paulinho da Viola a Janja: a onda de solidariedade a um ícone da Portela

Políticos, autoridades e artistas saíram em defesa de Vilma Nascimento, histórica porta-bandeira da Portela, após ela afirmar ter sido vítima de racismo no Aeroporto de Brasília na terça-feira, 21. A baluarte, que tem 85 anos, foi à capital federal para receber uma homenagem da Câmara dos Deputados no Dia da Consciência Negra. Ela foi acusada de furtar uma loja e teve sua bolsa revistada para provar que não havia levado nada.

“Abri (a bolsa). Um vexame. Porque a loja tinha clientes lá olhando eu tirando tudo da minha bolsa, botando tudo para fora e ela olhando”, conta Vilma, que estava com a filha Daniela.

Nas redes sociais, viralizou um vídeo com o constrangimento imposto a Vila — e provocou forte reação. A primeira-dama, Janja da Silva, manifestou solidariedade à porta-bandeira e disse que o caso é inaceitável. “Atitudes racistas não podem mais ser toleradas. D. Vilma, sinta meu carinho, meu abraço e minhas desculpas por tanta ignorância e preconceito”, escreveu.

Inaceitável o que ocorreu com D. Vilma em uma loja no aeroporto de Brasília. Exatamente após ser homenageada no Dia da Consciência Negra. Atitudes racistas não podem mais ser toleradas.

D. Vilma, sinta meu carinho, meu abraço e minhas desculpas por tanta ignorância e… — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 23, 2023

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, informou que entrou em contato com a porta-bandeira para prestar auxílio. “São absurdas e inadmissíveis as acusações racistas feitas por funcionários de uma loja do aeroporto de Brasília à Vilma Nascimento, baluarte da Portela e lenda viva da cultura negra brasileira”, declarou.

Continua após a publicidade

“Este caso evidencia que a luta incessante contra o racismo é a única opção para quem realmente quer transformar o Brasil em um país melhor”, afirmou o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. “Quem acha um ‘exagero’ a afirmação do racismo como elemento constitutivo das relações sociais no Brasil não está disposto a enfrentar os grandes problemas nacionais”, completou.

Outros políticos, como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e os deputados Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) também manifestaram solidariedade a Vilma. “Até quando casos de racismo como esses irão ocorrer? O racismo não pode ser tolerado, tem de ser denunciado e punido”, disse a petista.

O cantor Paulinho da Viola, outro ícone da Portela, também mostrou sua indignação nas redes sociais com o episódio, que classificou o episódio como lamentável. “Apesar de todos os esforços que temos feito para combater esse preconceito, ele acontece diariamente toda vez que uma pessoa é agredida, humilhada, constrangida e ferida dessa maneira. Eu também me sinto ferido. Sinto muito, querida Vilma, sinto mesmo. Você é muito maior que tudo isso”, disse.

Vilma Nascimento, eterna Porta-bandeira da Portela, foi vítima de um ato inaceitável numa loja do aeroporto de Brasília. Foi obrigada a abrir sua bolsa na frente de todos para provar que não havia furtado nenhum produto. Foi com dor e indignação que vi o vídeo dessa (+) pic.twitter.com/SOgvOfOjKf — Paulinho da Viola (@PaulinhoDaViola) November 23, 2023

Continua após a publicidade

A Dufry Brasil, empresa responsável pela loja, emitiu nota na qual se retratou pelo episódio. “A Dufry Brasil, uma empresa do Grupo Avolta, pede publicamente desculpas pelo lamentável incidente ocorrido na loja do Aeroporto de Brasília. A abordagem feita pela fiscal de segurança da loja está absolutamente fora do nosso padrão”, afirma. A empresa informa, ainda, que a profissional responsável pela revista foi afastada de suas funções. “Esse tipo de abordagem não reflete as políticas e valores da empresa”, completa.