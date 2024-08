Pato Branco tem disputa acirrada entre aliados de Bolsonaro e Ratinho Jr

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a cidade paranaense de Pato Branco tem uma corrida acirrada à prefeitura entre nomes alinhados à direita e à centro-direita. O ex-secretário de Ciência e Tecnologia do município, Géri Dutra (PL), tem 45% das intenções de voto, contra 35,3% do atual prefeito Robson Cantu (PSD), indica um levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quarta-feira, 21.

No limite da margem de erro de quatro pontos percentuais do levantamento, a diferença entre os dois candidatos é de 1,7 ponto. Não há possibilidade de segundo turno de votação em Pato Branco, uma vez que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

Em terceiro lugar na pesquisa aparece o professor e sindicalista Volmir Sabbi (PT), com 6,7% do apoio do eleitorado. Tanto o petista quanto o rival aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que tem um campus sediado em Pato Branco.

Avaliações de governo refletem polarização no município

No mesmo levantamento, o Paraná Pesquisas questionou os eleitores de Pato Branco sobre sua percepção das gestões municipal, estadual e federal. Os números indicam que, apesar da relativa popularidade do prefeito e do governo do Paraná, a polarização entre o petismo e o bolsonarismo pode ser o principal fator decisivo na disputa eleitoral.

A administração do prefeito Robson Cantu durante seu primeiro mandato é aprovada por 51,6% do eleitorado e reprovada por 44,4%. Já o governo estadual de Ratinho Júnior (PSD) tem claro apoio da maioria dos patobranquenses, com 75% de avaliações positivas e 21,4% de negativas no município.

Por sua vez, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofre com a rejeição pela maioria dos eleitores locais. Segundo a pesquisa, a atuação do petista em seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto tem 58,1% de reprovação contra 37,5% de aceitação pelos participantes do estudo.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 640 eleitores em Pato Branco entre os dias 17 e 20 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4 pontos percentuais para mais ou para menos.