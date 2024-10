‘Pastor’, ‘irmã’ e outros: a alta de nomes religiosos eleitos em 2024

O primeiro turno das eleições deste ano elegeu 469 candidatos com nomes de urna em alusão a religiões. O número representa 0,74% dos eleitos e é superior ao pleito municipal anterior. Em 2020, foram eleitos 442 candidatos com identidades religiosas, o equivalente a 0,69% dos vencedores em prefeituras e câmaras de vereadores. O recorde, porém, foi na eleição de 2016, quando 485 eleitos, que corresponderam a 0,76% dos vencedores do pleito, tinham identificação religiosa no nome da urna.

Entre os religiosos eleitos, os termos mais recorrentes são ligados à religião evangélica – segmento em que 35% se considera de direita e apenas 8% de esquerda. Os candidatos com as expressões “irmão”, “irmã”, “pastor” e “pastora” são os que aparecem com maior recorrência nas urnas. Entre os eleitos que se identificam com nomenclaturas religiosas, o grupo representa 91,2%. O dado revela uma predominância da vitória à direita nas eleições municipais de 2024, também exposta pelo recorde de eleitos com patentes militares no nome de urna.

Em um recorte partidário, o PP e o PSD dividem a liderança entre legendas que mais elegeram candidatos com nomes religiosos com 51 eleitos. Em seguida, aparece o MDB com 50 vencedores nas eleições com este perfil. Já no ponto de vista regional, a maior parte dos eleitos com identidade religiosa no registro eleitoral (197) está no Nordeste, em seguida aparece o Sudeste (126), Norte (75), Sul (37) e Centro-Oeste (34).

Aumento de candidatos religiosos

O aumento de candidaturas com identificação religiosa nas eleições municipais foi de 225%, em 24 anos. Passando de 2.215 candidatos, em 2000, para 7.260, em 2024. No mesmo período, o número de candidaturas em geral subiu 14%, de 399.330 para 454.689. Portanto, o ritmo de candidaturas religiosas é dezesseis vezes maior do que o aumento de candidaturas.

Os números são da Nexus, empresa de pesquisa e inteligência de dados da FSB Holding. No levantamento, foram utilizados filtros relacionados a religiões evangélicas, católicas e de matriz africana. As palavras buscadas foram: pai, mãe, pastor, pastora, pr., missionário, missionária, bispo, bispa, apóstolo, apóstola, reverendo, irmão, irmã, ir., padre, abençoado, abençoada, babalorixá, ialorixá, ministro, ministra, Ogum, Exú, Iansã, Yansã, Iemanjá, Obaluaê, Oxalá, Omulu, Oxóssi, Oxum, Oxumaré e Xangô.