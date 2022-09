Partidos vão ao TSE contra Bolsonaro por uso eleitoral do 7 de Setembro

O PT, o PV, o PDT, a Rede Sustentabilidade e o União Brasil anunciaram nesta quarta-feira, 7, que vão acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder econômico e político nos atos do Dia da Independência.

Os partidos alegam que Bolsonaro usou a máquina pública para fazer campanha eleitoral. “Ajuizaremos ação junto ao TSE para apurar o abuso da máquina pública cometido por Bolsonaro hoje”, disse o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Para o PT, Bolsonaro “fez uso indiscutível de um evento oficial para discursar como candidato”. “Há abuso de poder econômico e político acachapante, com o uso de recursos públicos, de uma grande estrutura pública, para fazer campanha”, afirmam os advogados petistas Eugênio Aragão e Cristiano Zanin Martins, por meio de nota.

O ex-governador Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT, também informou que vai recorrer ao TSE. “Isso é um comício eleitoral usando abuso de poder econômico e político”, afirmou o pedetista em uma live no YouTube. O presidenciável disse ainda que Bolsonaro discursou em carros de som financiados pelo poder privado, o que, segundo ele, poderia configurar financiamento ilegal de campanha.

A campanha da senadora Soraya Thronicke, candidata pelo União Brasil, informou que vai pedir investigação judicial por abuso de poder político e econômico e vai entrar com representação por uso de bem público. “O que parece é que Bolsonaro se travestiu de presidente para se valer em discurso como candidato. Foi abuso de tudo. Fere a democracia e fere a paridade dentro de uma campanha. Chega a ser injusto, imoral, ilegal, desleal, além de irresponsável”, disse Soraya em nota.

A senadora informou ainda que o partido vai pedir o corte do tempo de TV e de rádio de Bolsonaro. “Vou pedir que esse tempo seja redistribuído entre os demais candidatos à Presidência, para que a equidade seja respeitada.”

O presidente participou do desfile oficial de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, pela manhã. Após o evento, Bolsonaro discursou em um carro de som, pediu votos e fez críticas ao PT. “A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil”, declarou.

À tarde, o candidato à reeleição participou do ato na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde fez outro discurso em tom de comício. Manifestantes também lotaram a Avenida Paulista com mensagens antidemocráticas, contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e com pedidos de golpe militar.

