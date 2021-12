Partidos receberão R$ 1 bilhão de dinheiro público em 2021; veja valores

Os partidos políticos brasileiros fecharão o ano de 2021 com quase 1 bilhão de reais recebidos através do Fundo Partidário. A soma do repasse até o fim deste mês será de 979,4 milhões de reais, segundo portaria publicada nesta quarta-feira, 15, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinando o teto para o pagamento do benefício. O valor é 2,7% maior em relação ao ano passado, quando os repasses foram de 954,1 milhões de reais.

Hoje, o Fundo Partidário é a principal forma que as legendas têm para se manterem, usando o dinheiro público recebido pela Justiça Eleitoral para pagar despesas como manutenção de sedes, criação e manutenção de institutos de pesquisa, educação política, promoção e difusão da participação política das mulheres, alimentação e contratação de serviços de advocatícia.

Em anos com eleições, como em 2022, as siglas recebem ainda a verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral. O Congresso queria 5,7 bilhões de reais, mas o presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou e manteve o valor em 2,1 bilhões de reais, o mesmo de 2020 — deputados, no entanto, ainda articulam para restabelecer a quantia que propuseram na votação do Orçamento da União para o próximo ano, que ainda não ocorreu.

Até o fim de novembro, o valor do Fundo Partidário que já tinha chegado aos cofres dos partidos era de 862,1 milhões de reais. Considerando esse valor e o teto estipulado pelo TSE, VEJA fez um levantamento de quanto cada legenda deve receber até o fim deste ano. O cálculo foi feito respeitando a proporção a que cada partido tem direito, conforme determina a legislação – a fatia é vinculada à representação parlamentar que cada agremiação tem no Congresso.

Com as maiores bancadas, PSL e PT serão os partidos que encerrarão o ano abocanhando as maiores fatias do fundo partidário, com valores que devem ficar em torno de 105 milhões de reais e 88,4 milhões de reais, respectivamente (veja mais detalhes no gráfico abaixo).