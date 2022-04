Partidos discutem adiar decisão sobre candidato da terceira via

As equipes de campanha de João Doria (PSDB), Simone Tebet (MDB) e Luciano Bivar (União Brasil) à Presidência da República vão se reunir em um jantar na próxima segunda-feira em São Paulo para discutir a costura de uma candidatura conjunta. Um dos temas do encontro será uma proposta para adiar, por quase duas semanas, a definição dos nomes que devem compor a chapa. Essa definição havia sido marcada para 18 de maio, mas agora deve ficar para o dia 30 do mesmo mês.

Um dos fatores que vai justificar esse pedido é o anúncio oficial de que Bivar também é pré-candidato a presidente. A entrada de Bivar trouxe, de acordo com avaliações de auxiliares de Doria no PSDB, a necessidade de um tempo de depuração maior do impacto da mudança no eleitorado.

Representantes do Cidadania, que acertou a participação em uma federação com os tucanos, também devem comparecer ao encontro.

A partir de terça, 26, o PSDB começa a veiculação da propaganda partidária gratuita em rádio e TV e já gravou vinhetas reapresentando Doria ao país, focando na origem baiana de sua família e na trajetória do ex-governador paulista como pessoa que venceu na vida a partir do esforço pessoal.