Parlamentares lançam grupo para debater políticas de educação antirracista

A Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira, 27, o seminário “Educação para as relações étnico-raciais e PNE”, com o objetivo de discutir políticas públicas para implementar a educação antirracista nas escolas brasileiras.

Durante o evento, serão inauguradas as atividades do Grupo de Trabalho (GT) de Educação Antirracista, iniciativa coordenada por parlamentares em parceria com especialistas e organizações da sociedade civil que atuam no campo educacional.

A coordenadora do GT será a deputada Dandara Tonantzin (PT-MG), que preside a Frente Parlamentar Mista Antirracismo. A meta do grupo é formular diretrizes para pautar o combate à discriminação racial nas escolas e incorporá-las ao Plano Nacional de Educação (PNE) do governo federal.

O seminário ocorre a partir das 14h no Anexo IV da Câmara e deve receber também os deputados Pedro Uczai (PT-SC), Célia Xakriabá (PSOL-MG) e Rafael Brito (MDB-AL), além de representantes dos ministérios da Educação e da Igualdade Racial.