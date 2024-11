Parlamentares bolsonaristas projetam ir em peso à posse de Donald Trump

Um grupo de parlamentares, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, iniciou a organização de uma comitiva para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A cerimônia está marcada para o dia 20 de janeiro, no Capitólio, sede do Congresso americano, em Washington.

Nos Estados Unidos, os bolsonaristas querem buscar uma aproximação com congressistas trumpistas, que serão maioria no Senado e na Câmara. A ideia é articular uma série de reuniões para criar uma aliança internacional que endosse pautas caras à direita brasileira, como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, anistia dos presos após a invasão das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro, e principalmente, a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro na Justiça Eleitoral.

Por enquanto, os brasileiros se organizam em um grupo de aplicativo de mensagens com integrantes da oposição ao governo Lula no Congresso Nacional. Dezenas de oposicionistas já demonstraram interesse em ir à posse de Trump e parlamentares de partidos da base do governo federal também fazem parte da lista.

Um dos parlamentares que estará presente na comitiva é Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). O deputado, que também é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, já vai estar nos Estados Unidos em férias com familiares e aproveitará a viagem para prestigiar a posse do líder republicano, além disso, ele afirmou que não pretende usar verba proveniente da cota parlamentar. “Vou com meus recursos próprios”, disse Cavalcante.

O parlamentar também diz que espera de Eduardo Bolsonaro uma ponte para ajudar na aproximação dos brasileiros a Donald Trump e seus aliados. Segundo o parlamentar, o filho Zero Três de Bolsonaro é amigo de um dos filhos de Trump. Eduardo está nos Estados Unidos, acompanhou a apuração dos votos na casa do próximo presidente, em um resort de luxo na Flórida, e tem feito, nas redes sociais, acenos para parlamentares da direita americana.

Eduardo Bolsonaro será uma espécie de “chanceler” do Partido Liberal. A oficialização para a nova tarefa partidária que o deputado irá assumir será em um evento na sede do PL na próxima quarta-feira, 13, em Brasília. Valdemar Costa Neto concedeu a chefia das Relações Exteriores do partido após Eduardo pleitear o comando do Instituto Alvaro Vale, fundação de formação política do PL, que dispõe de orçamento milionário.