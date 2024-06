Paraná lança programa bilionário de incentivo a crescimento econômico

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), lança nesta quarta-feira, 19, o programa Rota do Progresso, pacote de investimentos que tem como objetivo diminuir a diferença do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre cidades paranaenses.

Relatório apresentado em maio pela Organização das Nações Unidas (ONU) analisou os indicadores de estados brasileiros que compõem o índice — expectativa de vida, educação e renda per capita — entre 2012 e 2021. Segundo o estudo, o Paraná figura em sétimo lugar, com pontuação de 0,769. O IDH varia de zero a um: quanto mais próximo de um, maior é o nível de desenvolvimento humano.

Ao todo, a iniciativa do Paraná disponibilizará 1,5 bilhão de reais para pequenos municípios. Os recursos serão aportados diretamente em eixos programáticos — infraestrutura, planejamento e desenvolvimento humano — e deverão estimular a economia e a geração de empregos, bem como elevar a qualidade de vida em oitenta cidades pré-selecionadas.

O Ipardes, instituto local de acompanhamento de dados econômicos, selecionou os municípios a partir do critério de IDH e será responsável por acompanhar a aplicação das ações que constam no programa e medir o avanço dos índices.

Estão inclusos investimentos na estrutura produtiva — como estufa e irrigação — e transformação e logística do agronegócio — lavadores, empacotadores, câmaras frias, veículo de transporte –, com liberação de até 300.000 reais por cidade. Haverá ainda liberações do Siscred (Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados) para empreendimentos industriais, no limite de 1 bilhão de reais, pavimentação de estradas rurais e construção de, pelo menos, um barracão industrial por cidade.

“O Paraná tem uma das menores taxas de desigualdade do país, mas ainda não estamos satisfeitos. Esse é um programa para estimular a atividade econômica e o desenvolvimento de talentos em pequenos municípios, promovendo integração maior com empresas e estímulo ao agronegócio, que é uma das grandes vocações do Paraná”, diz o governador Ratinho Jr.

Desenvolvimento e formação

A Rota do Progresso prevê a elaboração de um Plano de Desenvolvimento por Cidade por meio da Universidade Sem Fronteiras, coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Também estão sendo planejadas iniciativas de capacitação gerencial na área de gestão e inovação para formalização de pequenas cooperativas e distribuição de bolsas para estudantes de Ensino Médio e Ensino Superior em cursos de Tecnologia e Inovação, por meio do programa Talento Tech, que já firmou parcerias com big techs para contratar os jovens.

Saneamento

Outra área a receber investimento é o saneamento: serão mais de 500.000 reais da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) em obras de água e saneamento em 65 dos 80 municípios pré-selecionados. O objetivo é antecipar a universalização do acesso ao saneamento antes de 2030, diz o governo. Atualmente, mais de 80% do estado já é atendido com coleta e tratamento de esgoto e 100% recebe água tratada.