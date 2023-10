Pancadaria e vitória de Boulos: o que significa a troca de comando no PSOL

A eleição da historiadora Paula Coradi para a presidência do PSOL, pouco antes de uma pancadaria que abreviou o fim do congresso nacional do partido, neste domingo, 1º, em Brasília, consolidou a hegemonia do grupo ligado ao deputado federal Guilherme Boulos (SP) e mantém uma posição de maior aproximação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo derrotado, assim como a maioria, também pregava que a legenda se mantivesse na base, mas com a ressalva de ter uma postura que lhe permitisse fazer críticas pontuais ao governo.

Com isso, Boulos reforça o caminho para garantir o apoio do PT para consolidar sua candidatura à prefeitura paulistana no ano que vem. Nesta segunda-feira, 2, o diretório do PCdoB em São Paulo também anunciará apoio à pré-candidatura do deputado. Ele deverá ter como principal adversário o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição. Outros nomes, como os dos deputados federais Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil) são ventilados para a disputa, mas sem a mesma força.

O apoio petista, considerado o principal trunfo de qualquer candidato à esquerda, seria uma contrapartida à decisão de Boulos de não disputar votos da esquerda com Fernando Haddad (PT) na campanha para o governo do Estado no ano passado. Boulos conta com o capital político de Lula para vencer resistências de eleitores mais ligados ao centro que ainda o vêem como líder de causas relacionadas às moradias populares — o deputado é ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Pesquisa Datafolha indicou, no início de setembro, que o percentual dos eleitores paulistanos que achavam o governo Lula ótimo e bom era de 45%, e os que achavam regular eram 29%, enquanto 25% achavam ruim ou péssimo.

Nova presidente

Paula Coradi foi eleita neste domingo com votos de 67% dos 451 delegados e delegadas do partido e tem mandato até 2026. Ela substitui Juliano Medeiros, que estava à frente da legenda desde 2017. Capixaba, graduada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, Paula Coradi, de 36 anos, é filiada ao PSOL desde 2009. Integra a Executiva Nacional do PSOL desde 2017 e já trabalhou na secretaria de Movimentos Sociais, intermediando o contato deste segmento com a legenda. Em 2018, atuou na coordenação da campanha de Boulos à Presidência da República, e, dois anos depois, na tentativa à Prefeitura de São Paulo.

Continua após a publicidade

Logo após a eleição da nova presidente, militantes da legenda chegaram a trocar socos por causa de um desentendimento sobre divisão interna de espaços de poder. A confusão antecipou o encerramento do evento. “Durante o 8º Congresso Nacional do PSOL houve um desentendimento entre dois militantes que terminou por acirrar os ânimos e interromper o andamento do Congresso por alguns instantes. A direção do PSOL lamenta o ocorrido”, afirmou Julianos Medeiros, em nota. Segundo ele, o caso está em apuração. “O incidente não alterou o curso do encontro que se encerrou elegendo a nova direção e aprovando todas as resoluções previstas”, escreveu.

Publicidade

Siga