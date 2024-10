País não embarcou no canto de sereia do extremismo, diz Rueda

O presidente nacional do União Brasil, Antonio de Rueda, declarou após o segundo turno que a grande derrota nas eleições municipais foi do “extremismo“. No domingo, 27, o partido conquistou mais cinco prefeituras em grandes cidades, além dos 578 prefeitos eleitos no primeiro turno.

“As urnas mostraram hoje, no geral, diversos vencedores – e nós estamos entre eles –, mas é inequívoco que sobressai um grande derrotado: o extremismo”, afirmou. “O extremismo nos enfraquece como sociedade, inviabiliza o diálogo, paralisa a política. Desvia o foco dos problemas que de fato importam em benefício de guerras culturais em que todos perdem. O radicalismo aponta caminhos fáceis. Mas o país não embarcou nesse canto de sereia”, disse o presidente do União Brasil.

O dirigente destacou a vitória de Sandro Mabel (União) em Goiânia, que foi um triunfo também contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que viajou à cidade no dia da eleição para apoiar o seu candidato, Fred Rodrigues (PL). De acordo com ele, a conquista da prefeitura por Mabel representa “um recado das urnas” e demonstra “a força política do grande governador (de Goiás) Ronaldo Caiado”.

Partido foi o quarto mais vitorioso nas eleições para prefeito

Em 2024, o União Brasil elegeu um total de 583 prefeitos, número que equivale a mais de 10% de todas as prefeituras do país. Nas capitais, nas eleições deste ano, além de Goiânia, o partido conquistou a vitória em Salvador (Bruno Reis), Teresina (Silvio Mendes) e Natal (Paulinho Freire).

Os resultados posicionam a legenda em quarto lugar no ranking de partidos que comandarão as prefeituras pelos próximos quatro anos. A tabela é encabeçada pelo PSD, que elegeu 885 prefeitos, seguido por MDB, com 852, e PP, com 746. O PL de Bolsonaro ficou na quinta colocação, com 516 vitórias nas administrações municipais.