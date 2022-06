Pai de Arthur Lira perde a linha na frente do filho e de Bolsonaro

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O pai do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Benedito de Lira, perdeu a linha durante o seu discurso em evento de entrega de casas populares em Maceió no qual estavam, além do se filho, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Fernando Collor (PTB-AL), que é candidato ao governo de Alagoas.

Como o seu discurso estava ficando longo na avaliação de parte do público, um burburinho começou a se formar, até que uma pessoa na plateia gritou para ele encerrar a fala e ir embora. “O que que é? Que ir embora, rapaz? Você não me conhece não, sai daqui! Vai embora, filho da p…”, afirmou ao microfone. E continuou o seu discurso, que durou no total um pouco mais de doze minutos.

Benedito de Lira (PP), de 80 anos, é prefeito de Barra de São Miguel, município da região metropolitana de Maceió, e tem uma longa trajetória política: já foi vereador, deputado estadual, deputado federal e senador.

Veja o momento em que Benedito de Lira perde a linha a partir do minuto 54.