Paes compartilha desculpas de carioca que virou meme por ira com enchente

Na manhã desta segunda-feira, 27, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), compartilhou pelas redes sociais um pedido de desculpas gravado pelo economista Guilherme Meirelles, conhecido pelo meme do “Carioca Revoltado”. Em 2010, Meirelles viralizou na internet ao ser filmado durante uma enchente xingando furiosamente Paes, que então cumpria seu primeiro mandato à frente do Executivo carioca, e outras figuras públicas.

A gravação divulgada hoje foi originalmente enviada a Alexandre Rinaldi, gestor da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. “Pede desculpa pro teu chefe aí, Eduardo Paes, que eu xinguei a mãe dele naquele vídeo de 2010”, brinca Meirelles, enquanto toma uma cerveja. “Mas considera a situação, né? Foi o meu dia de fúria carioca”, completa. O prefeito publicou o vídeo do economista com a legenda “Tb te amo muito! Mamãe manda beijos”.

No final de semana, Paes havia compartilhado um trecho da gravação original em que Meirelles se queixa de estar preso no trânsito em uma avenida ao redor da Praça da Bandeira, alagada pelas chuvas. “Meu carro, com o IPVA em dia, tá enchendo d’água. Cadê aquele filho da p*** do Eduardo Paes??”, brada o economista. Na legenda, o prefeito ironiza: “Não gosto, especialmente quando sou eu o sujeito homenageado, mas […] não tiro a razão do cidadão”.

Britney Spears, Eike Batista e Nicole Bahls

As imagens iniciais foram gravadas na madrugada de 6 de abril de 2010, quando documentaristas entrevistavam motoristas que se encontravam parados em uma enchente. “Cadê a Guarda Municipal aqui na esquina de São Francisco Xavier com Haddock Lobo às três horas da manhã?”, reclama Meirelles.

Em cerca de dois minutos de vídeo, o motorista xinga, além de Eduardo Paes, o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (MDB); o banqueiro Daniel Dantas; o empresário Eike Batista e seu filho, Thor Batista; a ex-panicat Nicole Bahls; o documentarista João Moreira Salles; o cantor e compositor Tom Jobim; e a cantora pop Britney Spears. “F*da-se se a Britney Spears está grávida de um cavalo, eu quero saber quem é que vai pagar o prejuízo do meu carro”, desabafa.