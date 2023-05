Padilha defende emendas e diz que governo ‘tem compromisso com Congresso’

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu, nesta sexta-feira, 12, o pagamento gradual de cerca de 9 bilhões de reais de emendas que ficaram de ‘herança’ do chamado orçamento secreto. As ‘sobras’ do mecanismo — barrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no final do ano passado — são elemento central de uma queda de braço entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o governo Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta aprovar com urgência o novo arcabouço fiscal no Congresso.

Para Padilha, a liberação de verbas via emendas feita agora pelo governo tem transparência e difere “como da água para o vinho” do orçamento secreto, por meio do qual recursos eram liberados sem, necessariamente, serem detalhados para onde. “Já liberamos cerca de 4 bilhões de reais para pagar emendas e recursos que o governo anterior tinha dado calotes em estados e municípios. São recursos autorizados pelo STF, seguindo exatamente as regras estabelecidas pela Corte no ano passado, e que estavam prontos para serem pagos”, disse.

Padilha afirmou ainda que, a medida em que outros projetos relegados da gestão anterior forem analisados, os recursos serão empenhados. O ministro fez questão de assinalar a importância de interlocução com estados e municípios — o atendimento a bases eleitorais de parlamentares é essencial para reunir o apoio no Congresso para a aprovação de medidas como o arcabouço.

“Estamos empenhando recursos do orçamento de 2023, que são emendas individuais de cada parlamentar, com transparência absoluta. Tinha um calendário estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias que o próprio Congresso aprovou. O calendário estabelecia que até 26 de abril os parlamentares tinham que indicar projetos. Até 10 de maio, já empenhamos cerca de 1,6 bilhão de reais, três vezes mais que o governo Bolsonaro empenhou no mesmo período”, afirmou.

Padilha, que enfrenta críticas por conta da articulação política de Lula no Legislativo, defendeu a postura do governo. “Estamos mostrando que o governo Lula tem compromisso com o Congresso de que indicações feitas por parlamentares para projetos prioritários, como a retomada de obras em educação, saúde, Minha Casa Minha Vida, terá todo o apoio do governo, e não tem nenhuma relação com as ações do chamado orçamento secreto. Estamos fazendo política à luz do dia”, afirmou.

Padilha participou nesta sexta-feira de sessão solene em “Homenagem aos Heróis da Saúde, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em alusão ao Dia Mundial da Enfermagem.