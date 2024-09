Osasco: deputado tem ampla vantagem sobre ex-prefeito apoiado por Lula

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) lidera a disputa pela prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, com 56,5% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 10. O também deputado estadual Emídio de Souza (PT) tem 14,9% e está tecnicamente empatado com o ex-vereador Elissandro Lindoso (Novo), conhecido como Dr. Lindoso, que tem 13,5%, e Gloria Brito (PCO), com 1,5%.

A pesquisa é mais um indicador da dificuldade que o PT terá para retomar a hegemonia que já ostentou na Grande São Paulo em meados dos anos 2000, o que é uma das prioridades do partido e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No período do auge petista na região, Emídio de Souza foi prefeito de Osasco, a sétima maior cidade do estado (756 mil habitantes), entre 2005 e 2012.

Padrinhos

Gerson Pessoa é apoiado pelo atual prefeito Rogério Lins (Podemos), que está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar mais a reeleição. Um dos trunfos da aliança é a boa popularidade do atual gestor de Osasco — segundo o Paraná Pesquisas, 82,8% dos entrevistados aprovam a gestão atual, enquanto 14,6% a desaprovam e 2,5% não opinaram.

Já Emídio de Souza, que é amigo pessoal de Lula, terá alguma dificuldade para se valer do apoio do seu principal cabo eleitoral, já que o trabalho do presidente da República divide a avaliação do morador de Osasco: a sua administração é aprovada por 45,8% dos entrevistados e desaprovada por 51,4%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não são apresentados no momento da entrevista, Gerson Pessoa aparece novamente em primeiro com 30,1% das intenções de voto. Emídio de Souza tem 5,9%, seguido por Lindoso, com 3,4%, ambos empatados na margem de erro.

Nesse cenário, 48,6% dos entrevistados não souberam dizer em quem votariam em outubro. Outros 6,3% disseram que não votariam em ninguém ou anulariam o voto. O atual prefeito Rogério Lins foi citado por 4,9% dos entrevistados.

Pesquisa

Entre os entrevistados, 8,5% disseram que pretendem votar em branco ou nulo, e 5,1% não souberam responder. O Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores de Osasco entre os dias 6 e 9 de setembro. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número: SP-05648/2024.