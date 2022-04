Os trunfos de Doria em SP para tentar a Presidência — e os seus tropeços

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que vai renunciar ao cargo até sábado, 2, para disputar a eleição presidencial, conta com alguns trunfos importantes para o salto político que pretende dar na eleição para a Presidência.

O principal, claro é o empenho que dedicou à vacinação contra a Covid-19, a ponto de se tornar, em um momento-chave do combate à pandemia, o principal contraponto à teimosia negacionista do presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi com o incentivo de Doria que o Instituto Butantan tocou a parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, que levou à produção no Brasil da vacina CoronaVac, a primeira a ser usada na imunização contra a doença no país. Também deixa como legado a construção de uma fábrica de vacinas do Butantan,. Além disso, o governo trabalhou de maneira firme pela vacinação no estado, que alcançou uma taxa de 91% de imunização completa, acima da média brasileira, que é de 85%.

“São Paulo se saiu bastante bem na pandemia, ativou rapidamente um comitê de crise”, afirma Ana Maria Malik, médica e professora do Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde da FGV. Ela também destacou o papel central do Butantan, que fez a disponibilidade de vacina para os paulistas ser mais rápida e mais adequada, e a transformação do instituto central do Hospital das Clínicas da USP, que permitiu que médicos e parceiros privados da instituição aprendessem mais rapidamente sobre a doença.

Mas não foi só. Doria também mostrou boa capacidade para gerenciar a questão econômica no estado que é o principal motor produtivo do Brasil – concentra quase um terço de tudo o que é fabricado no país.

Também conseguiu sanear as contas do estado, saindo de um déficit orçamentário de 10% no primeiro ano de governo para um superávit de 41,9 bilhões de reais em 2022, o que permitiu a ele e ao seu sucessor, Rodrigo Garcia (PSDB), tocar o maior pacote de obras da história do estado, com mais de 8.000 projetos – o que é ouro em um ano eleitoral. Também tem o que mostrar em uma área sensível ao eleitorado como a segurança pública e tem no cardápio intervenções urbanas importantes, como a despoluição do rio Pinheiro.

Mas o tucano também tem os seus telhados de vidro. Um dos principais é o fato de não ter conseguido cumprir promessas importantes feitas na eleição, o que é um passivo relevante para quem vai entrar numa nova disputa eleitoral.

Veja, abaixo, os prós e os contras que Doria leva de sua gestão:

OS TRUNFOS DE DORIA

O que o governador poderá mostrar na campanha

Combate à pandemia

Além de ter sido o pioneiro na vacinação contra a Covid-19 no país, o estado já imunizou 91% da população com ao menos duas doses ou dose única, taxa superior à do país (85%). Além disso, Doria viabilizou, com investimento privado, a fábrica de vacinas do Butantan, que irá produzir 100 milhões de doses por ano da CoronaVac e de outros imunizantes

Crescimento econômico

Nos últimos três anos, o crescimento do PIB paulista superou o do país. No ano passado, a expansão foi de 6,2% contra 4,3% da taxa nacional

Atração de investimentos

Abriu escritórios comerciais em Xangai, Munique, Nova York e Dubai e contabilizou 22% a mais de investimentos estrangeiros no primeiro triênio do mandato em relação aos três anos anteriores

Contas no azul

A receita do estado em 2022 será de 286,7 bilhões de reais, um recorde histórico. O superávit no ano foi de 41,9 bilhões de reais – em 2019, quando assumiu, o déficit era de 10 bilhões de reais

Mais tempo na escola

O governo ampliou de 364 para 2 050 o número de escolas com ensino integral. A expectativa é a inclusão de 100 novas unidades ainda este ano e outras 850 a partir de 2023

Violência em queda

A implantação de câmeras nos uniformes da PM reduziu em 30% a letalidade policial no ano passado – ela vinha em alta desde 2018. A taxa de homicídios caiu 8% e a de roubos recuou 14% desde o início do governo, acompanhando uma tendência de queda dos últimos anos.

Continua após a publicidade

Rio despoluído

O governo anunciou que despoluiu mais da metade do rio e que está dentro das metas de limpeza em 85% dos pontos de medição. Foram feitas mais de 500 mil conexões à rede de esgoto de imóveis da região (97% da meta).

Canteiro de obras

O estado vai investir este ano 54 bilhões de reais em cerca de 8 000 obras de infraestrutura urbana, como novas rodovias e estradas vicinais e concessões de aeroportos. É o maior valor destinado a investimentos na história do orçamento de São Paulo

Programas sociais

O governo criou o Bolsa do Povo, o maior programa de transferência de renda da história do estado, com 2 milhões de pessoas beneficiadas. Também distribuiu o vale-gás para 427 mil famílias e criou 28 novas unidades do restaurante popular Bom Prato

Mais museus

Reabriu o Museu da Língua Portuguesa, que estava fechado desde 2015 após um incêndio, e prepara a reabertura para este ano do Museu do Ipiranga, que está sem visitação desde 2013, por problemas na estrutura. Além disso, ampliou o Museu da Diversidade Sexual e anunciou a construção de dois novos espaços: o Museu das Favelas e o Museu das Culturas Indígenas

————————————————————————————–

TELHADO DE VIDRO

Os pontos fracos da gestão de Doria

Transportes

Vários projetos anunciados por Doria não saíram do papel, como a ponte Santos-Guarujá, o Ferroanel Norte e a conclusão das obras do Rodoanel. Ele também prometeu privatizar as balsas do litoral e a hidrovia Tietê-Paraná, mas isso não ocorreu

Lentidão no metrô

Doria prometeu concluir as obras que estavam em andamento e levar o sistema até o ABC, mas isso não ocorrerá no atual governo. Em uma delas, a da linha 6-laranja, uma cratera se abriu na marginal Tietê em fevereiro deste ano, criando uma imagem ruim para o governo

Rede de saúde

Apesar do bom desempenho contra a Covid-19, o governo falhou em outras promessas, como construir quinze unidades da rede Hebe Camargo para tratamento do câncer (nenhuma foi construída) e transformar UBSs em hospitais essenciais (o projeto foi abandonado)

Moradia popular

Doria prometeu construir 140 mil unidades habitacionais em quatro anos, mas até agora menos da metade (65 mil) foi entregue

Creches

Governo prometeu construir 1 200 novas creches, inclusive em estações de trem e metrô, mas entregou apenas 170 e tem outras cem em construção