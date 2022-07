Os três dias que irão abalar a disputa eleitoral em São Paulo

Os próximos três dias – entre quinta-feira, 7, e sábado, 9 – serão decisivos para clarear o cenário nas disputas eleitorais ao governo e ao Senado em São Paulo. Alguns dos principais partidos promoverão encontros que deverão definir os últimos detalhes para as composições de alianças.

O primeiro deles será o do PSD, na sede da legenda no centro da capital, na quinta-feira, que deverá selar o embarque da turma de Gilberto Kassab na canoa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), com o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD) como vice do candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

No sábado, em Diadema, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador Márcio França (PSB) anunciará a decisão de concorrer ao Senado na chapa de Fernando Haddad (PT). Faltará, ainda, a escolha do candidato a vice-governador na chapa.

Também no sábado, no Hotel Transamérica, na zona sul da capital, o presidenciável Luciano Bivar, que é presidente do União Brasil, reúne os seus comandados em uma espécie de pré-convenção nacional do partido e anuncia apoio à candidatura do governador Rodrigo Garcia (PSDB) à reeleição. No plano nacional, o PSDB deverá indicar o vice na chapa presidencial da senadora Simone Tebet (MDB), mas Garcia já sinalizou que abrirá o seu palanque para Bivar, a que considera também um candidato da terceira via.