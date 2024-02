Os seis maiores “abacaxis” que o Congresso precisa descascar na retomada

Após um recesso atipicamente movimentado, o Congresso retorna aos trabalhos nesta segunda-feira, 5, com uma agenda repleta de projetos importantes.

A edição de VEJA desta semana mostra como, entre as prioridades de parlamentares, estará a pressão bolsonarista sobre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para que o Legislativo paute uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita a atuação da polícia e do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre deputados e senadores. A espionagem de congressistas pela “Abin paralela” e a pauta econômica também estão na ordem do dia.

Veja abaixo as seis questões mais latentes no retorno do Congresso.

1- Pressão bolsonarista

As ações da Polícia Federal contra os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) — por suspeita de envolvimento nos atos que levaram ao 8 de janeiro — e Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) — por suspeitas no caso Abin — incendiaram a oposição. Uma das respostas que a ala bolsonarista pretende dar é forçar a tramitação de uma PEC para determinar que ações judiciais e investigações contra congressistas só sejam efetuadas mediante aprovação das Mesas da Câmara e do Senado. “Estamos dialogando com o Lira e ele vai conversar com o Pacheco para ver o que realmente é possível de ser votado nas duas Casas juntas”, diz o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

2- Espionagem de congressistas

Deputados pressionam para que o Congresso tenha acesso à lista de parlamentares que teriam sido espionados pela “Abin paralela”, que pode ter atuado no governo Bolsonaro, e pedem investigação sobre a atuação de Ramagem, ex-chefe da agência e hoje deputado.

3- MP da Reoneração

A Medida Provisória 1.202/23, que prevê a reoneração da folha de pagamento de vários setores, é um dos grandes imbróglios na volta do Legislativo. Em evento de VEJA em janeiro, Pacheco disse que o governo vai reeditar a MP para retirar a iniciativa proposta por Haddad.

4- Emendas parlamentares

Na sanção do Orçamento, Lula retirou 5,6 bilhões de reais das verbas destinadas a emendas de comissão e irritou parlamentares, incluindo Lira. A principal crítica é que o ato atingiu ministérios chefiados pelo Centrão, como Turismo e Esporte, e poupou pastas sob o comando de siglas de esquerda, como Saúde e Justiça.

5- Agenda apertada

Com eleições municipais em outubro, o Congresso terá o ano encurtado, o que dificulta a tramitação de pautas importantes como a regulamentação e a segunda fase da reforma tributária, o PAC Verde, o PL das Fake News e a reforma administrativa (prioridade de Lira).

6- Cadeiras em disputa

O ano do Legislativo será marcado pelas articulações de bastidores para as sucessões de Lira e de Pacheco, que estão no último ano de mandato e não poderão se reeleger. Há interessados no cargo costurando apoios entre colegas desde meados do ano passado.