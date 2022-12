Os quatro estados de onde vem a maior ofensiva contra a vitória de Lula

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira, 15, pelo menos 81 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participar e financiar atos antidemocráticos de inspiração bolsonarista que pregam contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

A análise das ordens expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mostra que o grosso da movimentação de caráter golpista contra Lula vem de estados com forte presença do agronegócio e que já eram eleitoralmente hostis ao petista. Dos 81 mandados emitidos, 68 deles (83%) estão concentrados em quatro estados: Mato Grosso (20), Mato Grosso do Sul (17), Paraná (16) e Santa Catarina (15).

Todos esses estados estão entre os dez maiores produtores agropecuários do país e localizados nas regiões Sul e Centro-Oeste, de onde vieram as maiores rejeições nas urnas a Lula. No segundo turno, o petista obteve 30,7% da votação em Santa Catarina; 35,9% no Mato Grosso; 37,6% no Paraná; e 40,5% no Mato Grosso do Sul. Na média geral do país, Lula atingiu 50,9% dos votos contra 49,1% de Jair Bolsonaro.

A PF também cumpriu nove mandados no Acre, dois no Amazonas, um em Rondônia e um no Distrito Federal, além de quatro ordens de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão em cinco cidades do Espírito Santo. O deputado estadual capixaba Capitão Assumção (PL) postou no Twitter que foi um dos alvos. Também há quebra de sigilos bancários e bloqueio de contas de empresários.