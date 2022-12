Os principais ministérios de Lula que ainda aguardam definição

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pouco mais de dez dias da sua posse, o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não anunciou qual será toda a sua equipe ministerial. O que se sabe, de acordo com o anúncio de Rui Costa, que comandará a Casa Civil, é que o novo governo contará com 37 pastas, catorze a mais que o número atual.

Além do titular da Casa Civil, já foram anunciados Fernando Haddad na Fazenda, Flávio Dino na Justiça e Segurança Pública, Margareth Menezes na Cultura, José Múcio Monteiro na Defesa e Mauro Vieira nas Relações Exteriores.

Entre os cargos mais importantes, falta saber ainda quem serão os ministros do Planejamento, da Gestão e Desenvolvimento e da Indústria e Comércio, três desmembramentos do atual Ministério da Economia. Os nomes cotados para assumir as pastas giram em torno da economista da UFRJ, Esther Duek, e dos senadores Renan Filho (MDB-AL) e Wellington Dias (PT-PI). Houve também um convite para Josué Gomes, presidente da Fiesp, assumir a Indústria e Comércio, mas foi recusado.

O Ministério das Cidades é outro posto indefinido. O principal candidato é o ex-governador Márcio França. O PSB, do vice Geraldo Alckmin, articula para que França ocupe a pasta após desistir de disputar o governo paulista em prol da candidatura de Haddad. Tido como concorrente de França para a mesma vaga, o deputado federal Guilherme Boulos já declarou que não quer a pasta.

Na Educação, o posto deve ficar com o senador Camilo Santana (PT-CE), que surgiu nos últimos dias como principal candidato, enquanto diminuíram as chances da governadora do Ceará, Izolda Cela, e de Gabriel Chalita.

Simone Tebet ainda é a principal cotada para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, embora enfrente resistência do PT. De qualquer forma, o MDB cobra ter direito à indicação de um nome para a pasta por conta do apoio no segundo turno. Nísia Trindade, atual presidente da Fiocruz, deve assumir a Saúde.

Também ainda não foi anunciado o ministro do Turismo, outro cargo desejado pelo PSB, que coloca Marcelo Freixo e Paulo Câmara como candidatos. No entanto, a pasta provavelmente será entregue ao deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), aliado de Gilberto Kassab e Eduardo Paes.

O deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) negocia com o governo para ser o representante de Arthur Lira (PP-AL) na Esplanada, em negociações que envolvem o apoio à PEC de Transição e à candidatura de Lira na disputa pela presidência da Câmara em 2023. Por enquanto, Nascimento é cotado para assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional.

No Esporte, Lula já declarou que quer uma mulher. Ana Moser, ex-jogadora de vôlei, é a favorita. Correm por fora a senadora Leila Barros (PDT-DF), também ex-jogadora de vôlei, e Marta, ex-jogadora de basquete.

Já o movimento indígena indicou uma lista tríplice para assumir o Ministério dos Povos Originários, promessa de campanha de Lula: a deputada Sônia Guajajara (PSOL-SP), Joenia Wapichana e Weibe Tapeba.

A próxima leva de ministros anunciados deve ser ainda nesta semana, após a votação da PEC, marcada para esta terça (20).