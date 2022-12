Os primeiros passos de Eduardo Leite como presidente do PSDB

A partir do anúncio desta quarta-feira, 30, de que será o novo presidente nacional do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, começa a se programar para liderar as discussões nacionais da legenda.

A primeira coisa a ser pontuada é que Leite só assumirá a Executiva Nacional a partir de fevereiro de 2023. A ideia é dar tempo para que o tucano se concentre no que considera sua prioridade: a montagem do seu segundo governo no Palácio Piratini e a condução inicial de sua gestão estadual.

Mesmo assim, Leite viajará na próxima semana a Brasília para tratar dos detalhes da formação da nova Executiva, que lhe dará suporte na reorganização da sigla. O governador já defendeu em outros momentos a renovação do grupo e a inclusão das novas lideranças do PSDB eleitas há um mês, como os governadores Raquel Lyra (PE) e Eduardo Riedel (MS).

“A minha prioridade como presidente da legenda será fortalecer o centro político a partir da discussão com outros partidos, para uma eventual ampliação da federação que o PSDB tem com o Cidadania”, da o governador. “Não apenas do ponto de vista pragmático, do ganho de relevância com mais deputados, mas principalmente do ponto de vista programático — promover discussões e atualizar bandeiras que devem ser erguidas”.

“Isso é preciso para que possamos estar sintonizados com o que se observa de demanda da sociedade brasileira. E assim recuperarmos protagonismo no centro para a política nacional, apontando uma alternativa viável a essa polarização. Estou entusiasmado com a tarefa e consciente da responsabilidade”, finalizou o tucano.