Os presidentes brasileiros que já estiveram com a rainha Elizabeth II

A rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, na Escócia, aos 96 anos. Dona do reinado mais longo do Reino Unido, ela já se reuniu com alguns presidentes brasileiros enquanto esteve à frente do trono.

Em 1968, durante a ditadura militar, a rainha desembarcou no Recife e se encontrou com o general Costa e Silva, que comandava o Brasil na época. Foi a primeira visita dos monarcas britânicos ao país. O príncipe Phillip, marido da rainha, também estava presente.

Em 1976, foi a vez de o general Ernesto Geisel encontrar Elizabeth em uma viagem a Londres.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniu com a rainha em 1997, em Londres, e levou o rei do futebol, Pelé, na época ministro do Esporte. Na ocasião, FHC foi condecorado com o grau de Cavaleiro da Grã-Cruz da Ordem de Bath.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conheceu a rainha em 2006, quando se hospedou no Palácio de Buckingham, em Londres, por três dias. Os dois também se encontraram na reunião do G20, em 2009. O petista lamentou a morte da monarca e publicou fotos ao lado dela hoje. “A Rainha Elizabeth II testemunhou e participou dos grandes eventos e processos históricos dos últimos 80 anos. Marcou era como chefe de Estado, reinando em convivência com primeiros-ministros de diferentes linhas ideológicas”, disse.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também foi recebida na residência oficial da rainha. A petista participou de um coquetel com Elizabeth II em 2012, no Palácio de Buckingham, antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres.

